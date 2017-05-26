Депутат Бобов сплатив до держбюджету понад 37 млн грн та показав квитанції

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Парламентар заявив, що виконав свої зобов'язання перед державою в повному обсязі.

Бобів заплатив до бюджету мільйони гривень LB.ua

Народний депутат з групи "Відродження"перерахував до державного бюджету близько 38 млн грн.

"Сьогодні зранку пeрeрахував до дeржавного бюджeту всі кошти згідно вимог прeдставників дeржави. Я виконав своі зобов'язання в повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках Закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд", – написав він у Facebook.

Свою публікацію депутат підкріпив фотографіями платіжних квитанцій. Згідно представлених докментів, Бобов сплатив понад 37 млн грн.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Підготовка подань була обґрунтована ст. 212 Кримінального кодексу України – "Ухилення від сплати податків і зборів", ст. 366-1 – "Декларування недостовірної інформації", ст. 368-2 "Незаконне збагачення".

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова.