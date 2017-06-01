День захисту дітей: куди піти з сім'єю в Києві

Більшість заходів відбудуться на вихідних.

Заходи до Дня захисту дітей пройдуть з 1 по 4 червня

1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей – свято, яке святкують щорічно, починаючи з 1950 року. Заходи, приурочені до свята, почнуться в Києві 1 червня і триватимуть до кінця вихідних.

Дитяча залізниця у Сирецькому парку

На честь свята дитяча залізниця буде катати маленьких пасажирів безкоштовно. Поїзд курсує між станціями "Вишенька" та "Яблунька". Довжина дороги становить 2,8 кілометра, поїздка триває близько 20 хвилин.

Палац дітей та юнацтва

На площі перед Палацом дітей та юнацтва відбудеться фестиваль "Діти+Літо". У програмі конкурси малюнків на асфальті, спортивні естафети, і відкриття розважальних центрів "Канікули онлайн" і ProfiCamp.

Коли: 1 червня

скільки: з 16:00

Фестиваль до дня захисту дітей на території Софії Київської



Тут будуть встановлені різні фото-зони, арт-майданчик і різноманітні майстер-класи. Маленьких відвідувачів чекає зона розваг та ігор, а старші зможуть взяти участь у цікавих квестів, поки батьки будуть відпочивати в спеціально облаштованій лаунж-зоні.

Коли: 1-4 червня

скільки: з 13:00 до 17:00

Парк ім. Т. Г. Шевченка

В парку пройде фестиваль Mybabyfest, який зацікавить батьків і малюків від 0. На відвідувачів чекають майстер-класи, лекції на теми цікавлять батьків за здоров'я та виховання дітей, красиві фотозоны, а також ігровий майданчик для дітей з аніматорами і зона відпочинку для батьків.

Коли: 3 червня

скільки: 10:00-18:00

Поштова площа

Тут відбудеться фестиваль "Всі разом – за сім'ю". На площі буду встановлено надувні батути і гірки для дітей, майстер-класи з в'язання вузлів з справжніми скаутами, вивчення правил дорожнього руху для дітей, квілінг, ліплення з глини, малювання та інші розвиваючі заняття для всіх віків. Крім того, на відвідувачів чекає неймовірне електричне тесла-шоу і кріо-шоу з рідким азотом і блискавками.

Коли: 3-4 червня

скільки: з 12:00

Парк "Феофанія"

Юних відвідувачів парку чекатимуть різноманітні шоу: анімаційна програма, атракціони, творчі майстер-класи та смачні частування.

Коли: 3 червня

скільки: з 14:00