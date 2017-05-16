День вишиванки: історія свята

Всесвітній день вишиванки відзначають в третій четвер травня.

День вишиванки відзначають в третій четвер травня Радио Свобода

Всесвітній день вишиванки у 2017 році буде відзначатися 18 травня, в четвер. У цей день українці вдягають вишиванки на роботу, навчання або просто прогулюються вулицями своїх міст. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції і відзначається щороку в третій четвер травня.

Історія свята

Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках. Тоді Воронюк запропонувала одногрупникам і студентам вибрати день і прийти усім у вишиванках. Спочатку ініціативу підтримали кілька десятків студентів і викладачів, але пізніше свято розрісся до всеукраїнських масштабів.

У 2011 році був встановлений рекорд за кількістю людей у вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у вишиванках.

У 2015 році з'явилася акція "Подаруй вишиванку захиснику", в якій взяли участь 38 країн світу. Вишиванки передавали бійцям АТО, які беруть участь в бойових діях в Донбасі.

Традиції та історія вишиванки

Вишиванка є не тільки традиційної української одягом, але й оберегом. Символи та кольори, які використовуються при вишивці, володіють певним змістом. Традиційно вишивали дівчата, які готували собі посаг, збираючи його в спеціальну скриню. Небагата дівчина могла похвалитися 30-40 сорочками, середнього достатку – 50-70, а багаті – 100.

Сорочку для дитини вишивала мама або бабуся, під час роботи співали пісні і молилися. Вважалося, що так вишиванка стає справжнім оберегом.

У ХІХ столітті Іван Франко почав носити вишиванку з піджаком, привертаючи увагу незвичайним поєднанням і зробивши його популярним. У 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишиванок, після чого в Європі почався бум української вишивки, а в самій Україні почалися перші наукові вивчення вишиванки.

На даний момент фрагменти української вишивки використовують багато відомих дизайнери, серед яких Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana.