День Києва 2017: програма заходів

День Києва пройде під гаслом "Чотири дні танцю, музики та квітів".

День Києва 2017: програма святкування s_derevianko / Depositphotos Київ 27 та 28 травня відзначатиме 1535-ту річницю. З цього приводу в столиці буде проведено 30 загальноміських і 150 районних заходів, повідомляє прес-служба КМДА.

Так, починаючи з 25 травня розпочнуться святкові заходи на Софійській площі – тут усіх охочих чекатимуть дні танцю, музики та співу.

Окрім того, 26 травня вже втретє відбудеться міжнародний фестиваль "Anne de Kiev Fest" під егідою ЮНЕСКО, UNICEF і КМДА. У рамках фестивалю заплановано оперний концерт "Чотири Королеви"; демонстрацію відеоопери "Анна Ярославна" та фільму-опери "Ярослав Мудрий". Також буде закладено Сквер франкофонії імені Анни Київської, де презентують сорт троянд із Франції, виведений спеціально на честь королеви Анни Київської.

У суботу, 27 травня, з парку Тараса Шевченка о 17:00 стартуватиме святкова хода, яка закінчиться масовим виконанням гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій".

Протягом усіх вихідних, 27 та 28 травня, в парку "Перемога" на глядачів чекає цікава різножанрова концертна програма та велика кількість інтерактивів – танцювальні змагання, майстер-класи для всіх охочих із сальси, латини, фламенко, східних танців, школи бойового гопаку тощо. Видовищною подією в ці дні стане й міський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром", у якому цього року змагатимуться понад 30 найкращих хорових аматорських колективів із усієї України.

Також, 27 та 28 травня на Контрактовій площі відбудеться ІІІ Фестиваль Культури Народів Подолу. Гості ознайомляться з історією життя кожного народу на Подолі, спробують страви національної кухні, візьмуть участь у конкурсах і вікторинах. На дітей чекає насичена розважальна програма, майстер-класи з виготовлення десертів.

Детальний план заходів.

Субота, 27 травня

08:00 - Змагання з велосипедного спорту "Race Horizon Park Maidan"

08:30 - "Kiev Euro Marathon"

09:00 - Фестиваль "Територія творчості"

09:00 - Фестиваль повітряних зміїв "Змієрія – 2017"

10:00 - Проект "Київ, я люблю тебе!"

10:00 - Фестиваль культури народів Подолу

12:00 - Фестиваль "Етнічний віночок на Контрактовій"

12:00 - Вітрильна регата

13:00 - "Кубок столиці" зі спортивного орієнтування

13:00 - Змагання з велосипедного спорту "Horizon Park Women Challenge"

20:00 - Відкритий кубок міста з повітроплавного спорту

Неділя, 28 травня

08:00 - "Кубок столиці" зі спортивного орієнтування

08:00 - "Пробіг під каштанами"

10:00 - Проект "Київ, я люблю тебе!"

10:00 - Фестиваль культури народів Подолу

10:00 - Змагання з велосипедного спорту "Race Horizon Park Classic"

13:00 - Фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром"

15:00 - Чемпіонат з сімейного спорту

16:00 - Турнір з кікбоксингу "АРКА – 2017"

Нагадаємо, День Києва щорічно проводиться в останню неділю травня. Перше святкування дня Києва відбулося в кінці травня 1982 року і була приурочена до святкування 1500-річчя міста. Ідея про святкування належала голові виконкому Київської міської ради народних депутатів в 1979-1989 роках Валентину Згурському.