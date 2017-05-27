День Києва-2017: програма святкових заходів

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День Києва пройде під гаслом "Чотири дні танцю, музики і квітів".

Київ святкує день міста Leonardi / Depositphotos Київ 27 і 28 травня відзначатиме 1535-ю річницю. З нагоди святкування Дня Києва в столиці буде проведено 30 загальноміських і 150 районних заходів, повідомляє прес-служба КМДА.

Так, починаючи з 25 травня розпочнуться святкові заходи на Софійській площі – тут усіх охочих чекатимуть дні танцю, музики та співу.

Окрім того, 26 травня вже втретє відбудеться міжнародний фестиваль "Anne de Kiev Fest" під егідою ЮНЕСКО, UNICEF і КМДА. У рамках фестивалю заплановано оперний концерт "Чотири Королеви"; демонстрацію відеоопери "Анна Ярославна" та фільму-опери "Ярослав Мудрий". Також буде закладено Сквер франкофонії імені Анни Київської, де презентують сорт троянд із Франції, виведений спеціально на честь королеви Анни Київської.

У суботу, 27 травня, з парку Тараса Шевченка о 17:00 стартуватиме святкова хода, яка закінчиться масовим виконанням гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій".

Протягом усіх вихідних, 27 та 28 травня, в парку "Перемога" на глядачів чекає цікава різножанрова концертна програма та велика кількість інтерактивів – танцювальні змагання, майстер-класи для всіх охочих із сальси, латини, фламенко, східних танців, школи бойового гопаку тощо. Видовищною подією в ці дні стане й міський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром", у якому цього року змагатимуться понад 30 найкращих хорових аматорських колективів із усієї України.

Також, 27 та 28 травня на Контрактовій площі відбудеться ІІІ Фестиваль Культури Народів Подолу. Гості ознайомляться з історією життя кожного народу на Подолі, спробують страви національної кухні, візьмуть участь у конкурсах і вікторинах. На дітей чекає насичена розважальна програма, майстер-класи з виготовлення десертів.

Нагадаємо, День Києва щорічно проводиться в останню неділю травня. Перше святкування дня Києва відбулося в кінці травня 1982 року і було приурочене до святкування 1500-річчя міста. Ідея про відзначення належала голові виконкому Київської міської ради народних депутатів в 1979-1989 роках Валентину Згурському.