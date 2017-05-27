День Києва-2017: громадський транспорт змінить маршрут руху

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28 і 29 травня в столиці проведуть міжнародні змагання "Race Horizon Park Maidan".

На 28 та 29 травня столичний транспорт змінює маршрут Василь Артюшенко, DT.UA

На 28 і 29 травня, у зв'язку зі святкуванням Дня Києва , передбачені зміни в роботі громадського транспорту, повідомляє Київпастранс.

Так, 28 травня на час проведення міжнародних змагань "Race Horizon Park Maidan" буде заборонено рух транспорту по маршруту руху велосипедистів: Європейська площа – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вул. Заміська (Любченко) – вул. Антоновича – Либідська площа – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Європейська площа.

Таким чином, у роботу громадського транспорту внесено зміни.

Автобуси маршруту № 62 – з 8:00 до 12:00 курсуватимуть на дільницях від Контрактової площі до Володимирського узвозу (до будівлі Національної філармонії) та від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;

Автобуси маршруту № 114 (R) – з 8:00 до 12:00 будуть ходити на ділянках від залізничного вокзалу до Центральний вул. Терещенківська та від вул. Милославської до Володимирського узвозу (до будівлі Національної філармонії).

Автобуси № 114 – з 12:00 до 17:00 курсуватиме від залізничного вокзалу до Центральний вул. Терещенківська, і від вул. Милославської до стадіону Динамо;

Крім того, з 8:00 до 17:00 для автобусів маршрутів № 5, 24, 40тр, 69 тролейбусів маршрутів № 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 40 вносяться зміни:

Автобуси №5 - в напрямку залізничного вокзалу будуть курсувати від вул. Ізюмська до вул. Ямській за діючою трасою, далі – вул. Казимира Малевича, вул. Короленківська, вул. Тарасівська, далі за діючим маршрутом.

Автобуси № 24 - від музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

Автобуси № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівській;

Тролейбуси № 3 – від залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

Тролейбуси маршрутів № 5, 8, 9, 17 - відповідно, від вул. Белицкой, вул. Смілянського, аеропорту "Київ", пл. Космонавтів - до вул. Терещенківська;

Тролейбуси № 12 – від вул. Смолича до ст. м "Либідська";

Тролейбуси № 14 – від Ботанічного саду до ст. м "Палац спорту";

Тролейбуси маршруту № 40 – від вул. Кадетський гай до Залізничного масиву (вул. Волгоградська).

Додатково організований тимчасовий автобус №40 ТР "Залізничний масив – вулиця Жилянська" по трасі: вул.Волгоградська – вул. Солом'янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова – вул. Вул.Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом'янська – вул. Волгоградська.

З 8:00 до 10:30 буде заборонено рух транспорту по маршруту велопараду: Європейська площа – Володимирський узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московський міст, парк Дружби народів.

Відповідно, тимчасово не будуть ходити:

автобуси: №21, 62, 73, 101к, 114, 115,

маршрутки: № 150, 157, 234, 550

тролейбуси: № 30, 31, 47

З 7:00 до 9:00 на період закриття на вхід станції метро "Вокзальна", додатково організовано роботу автобусів на тимчасове маршруті № 14 ТР "Залізничний вокзал Центральний – вул. Тарасівська" трасою: Залізничний вокзал Центральний – вул. Петлюри – вул. Жилянська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Петлюри – залізничний вокзал Центральний.

28 травня 2016 тимчасово закривається рух тролейбусів № 14к "Залізничний вокзал Центральний – станція метро" Палац спорту".

29 травня з 8:00 до 13:00 закриють для транспорту дороги, по яких будуть їздити учасники "Race Horizon Park Classic": вул. Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Головко – вул. Солом'янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка.

У зв'язку з цим призупиняється рухавтобусів: № 12, 19

Зміна маршрутів:

Тролейбуси № 40 – від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська)

Тролейбуси № 42 - від вул. Дегтярівської до Севастопольської площі;

Автобуси № 5 – від залізничного вокзалу до вул. Антоновича за діючою трасою, далі вул. Тверська – вул. Велика Васильківська, далі за діючим маршрутом.

29 травня, з 08:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на час проведення 24-го "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

У зв'язку з цим вносяться зміни в роботу кількох тролейбусів і автобусів:

Тролейбуси № 6 – курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

Тролейбуси № 16 і №18 – відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу;

Автобуси № 24 – від музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

Автобуси № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського і від залізничного вокзалу Центральний ст. м. "Площа Льва Толстого";

Час роботи фунікулера 28 і 29 травня продовжено до 23:30.