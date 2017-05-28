Делегація представників країн-членів ОБСЄ до кінця травня вивчатиме ситуацію на Сході України

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Делегати зможуть на власні очі побачити руйнування бойовиками цивільної інфраструктури Донбасу та отримати докази причетності Росії до бойових дій.

Європейські колеги України зможуть на власні очі побачити зруйнований Донбас Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Делегація постійних представників країн-членів ОБСЄ перебуватиме в Україні з 28 по 31 травня. Головною метою візиту є ознайомлення зі станом врегулювання, а також діяльністю Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Під час візиту члени делегації зустрінуться з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, керівництвом Верховної Ради й Адміністрації президента України, а також представниками громадянського суспільства.

Крім того, постійні представники відвідають населені пункти Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування, зокрема Краматорськ і Слов'янськ.

Під час відвідин вони ознайомляться з роботою регіонального відділення СММ, реалізацією гуманітарних проектів для внутрішньо переміщених осіб, масштабами руйнувань внаслідок обстрілів терористами цивільної інфраструктури та житлових районів, а також н доказами безпосередньої участі Росії у військових діях на Сході України.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО. Всі патрулі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Донбасі через підрив автомобіля їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям.

23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. Внаслідок вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.

Бойовики терористичної організації "ЛНР" одразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.

У СЦКК відзначили, що на момент інциденту режим припинення вогню дотримувався як українськими військовослужбовцями, так і бойовиками російсько-терористичних формувань.