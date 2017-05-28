Делегація представників країн-членів ОБСЄ до кінця травня вивчатиме ситуацію на Сході України

Делегати зможуть на власні очі побачити руйнування бойовиками цивільної інфраструктури Донбасу та отримати докази причетності Росії до бойових дій.
Під час візиту члени делегації зустрінуться з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, керівництвом Верховної Ради й Адміністрації президента України, а також представниками громадянського суспільства.
Крім того, постійні представники відвідають населені пункти Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування, зокрема Краматорськ і Слов'янськ.
Під час відвідин вони ознайомляться з роботою регіонального відділення СММ, реалізацією гуманітарних проектів для внутрішньо переміщених осіб, масштабами руйнувань внаслідок обстрілів терористами цивільної інфраструктури та житлових районів, а також н доказами безпосередньої участі Росії у військових діях на Сході України.
Нагадаємо, раніше ОБСЄ змінила правила патрулювання в зоні АТО. Всі патрулі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Донбасі через підрив автомобіля їздитимуть тільки по дорогах з твердим покриттям.
23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. Внаслідок вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.
Бойовики терористичної організації "ЛНР" одразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.
У СЦКК відзначили, що на момент інциденту режим припинення вогню дотримувався як українськими військовослужбовцями, так і бойовиками російсько-терористичних формувань.DT.UA