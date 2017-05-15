Чубаров планує виступити в кримському "суді" на захист Чийгоза

Стаття 456 Кримінально-процесуального кодексу РФ гарантує свідку імунітет від переслідувань на анексованому півострові.

Чубаров готовий виступити в "суді" окупантів Криму e.kryzhanivsky / Depositphotos

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від фракції БПП Рефат Чубаров має намір відвідати анексований Росією Криму, щоб виступити свідком захисту у справі заступника Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Своє рішення Чубаров озвучив під час прес-конференції в Києві у понеділок, 15 травня, повідомляє "Крим. Реалії".

Голова Меджлісу зачитав заяву, в якій йдеться про його готовність бути викликаним в якості свідка у підконтрольний окупантам Верховний "суд" Криму. Документ буде переданий адвокату Чийгоза – Миколі Полозову, коли той відвідає Київ.

"Я один з тих, хто може дати об'єктивні свідчення по справі. Законодавство Росії передбачає надання мені імунітету на момент перебування в Криму. Це все за умови, якщо вони мене офіційно викличуть до суду", – зазначив Чубаров.

Відповідно до статті 456 КПК Російської Федерації, в якості свідка Рефат Чубаров зможе розраховувати на імунітет від будь-яких форм переслідування окупантів.

"Після оформлення необхідних документів захист заявить суду клопотання про виклик та допит Рефата Чубарова", - написав Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу кримськотатарський активіст Решат Артмамбетов зазначив, що гарантії імунітету Чубарова дадуть також очільники іноземних держав.

Нагадаємо, кримські татари Ахтем Чийгоз, Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі разом з більш ніж десятьма тисячами громадян України – кримськими татарами та жителями Криму інших національностей, які були учасниками мирного мітингу 26 лютого 2014 року біля стін Верховної Ради АР Крим.

26 лютого 2014 року в будівлі Верховної ради АРК у Сімферополі сталися зіткнення між учасниками мітингу кримських татар (більше п'яти тисяч чоловік) і мітингу проросійських сил (близько 1,5 тисячі). Тоді на сесії Верховної ради АРК намагалися поставити питання з розмитим формулюванням про ситуацію в Криму, проте в залі не було кворуму (зареєструвалося лише 40 депутатів зі 100).

Наступної ночі будівлю Верховної ради АРК було захоплено російським спецназом.