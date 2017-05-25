Червоний Хрест відправив десять тонн медикаментів у ОРДО

Вантажівка МКЧХ через український пункт пропуску виїхала на тимчасово окуповану територію.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідував вантажний автомобіль від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що перевозив медичні препарати загальною масою майже 10 тонн для мешканців Донецької області", - розповів він.
Нагадаємо, у лютому цього року уряд Німеччини виділив на допомогу переселенцям з Донбасу 4,5 млн євро. Кошти виділені на програми німецького Червоного Хреста. Допомога розрахована до середини 2019 року.DT.UA