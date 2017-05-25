Червоний Хрест відправив десять тонн медикаментів у ОРДО

Вантажівка МКЧХ через український пункт пропуску виїхала на тимчасово окуповану територію.

Червоний Хрест везе мешканцям окупованих територій медикаменти

відправив на тимчасово окуповані російсько-терористичними військами території Донбасу десять тонн медикаментів, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу в Києві у четвер, 25 травня.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідував вантажний автомобіль від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що перевозив медичні препарати загальною масою майже 10 тонн для мешканців Донецької області", - розповів він.

Нагадаємо, у лютому цього року уряд Німеччини виділив на допомогу переселенцям з Донбасу 4,5 млн євро. Кошти виділені на програми німецького Червоного Хреста. Допомога розрахована до середини 2019 року.