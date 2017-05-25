Чернівецька міськрада вирішила заборонити "Опоблок" і люструвати екс-"регіоналів" і комуністів

Депутати незадоволені призначенням колишнього "регіонала" Кушнирика директором департаменту ЖКГ.

У Чернівцях не люблять "регіоналів" і комуністів

Депутатина сесії 25 травня прийняли рішення про заборону діяльності партії "Опозиційний блок" на території міста. Вони також підтримали проведення люстрації колишніх членів "Партії регіонів", комуністів і мера Олексія Каспрука, передає "Укрінформ"

Депутати також прийняли пропозицію голови фракції "Свободи" Андрія Ілюка рекомендувати міському голові не призначати колишніх "регіоналів" і комуністів у виконавчі органи влади.

До такого рішення депутатів міськради підштовхнуло призначення колишнього "регіонала" Ярослава Кушнирика директором департаменту житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, Чернівецька міськрада складається з фракцій "Рідне місто" (10 депутатів), "Блоку Петра Порошенко" (дев'ять осіб), "Батьківщини" (сім депутатів), "Самопомочи" (шість осіб), "Народного контролю" і "Свободи" (по п'ять депутатів).

Безпартійного Олексія Каспрука, який раніше був у "Батьківщині", обрали міським головою Чернівців у 2014 році. На позачергових парламентських виборах 2014 року він пройшов до Верховної Ради за списками "Народного фронту", але відмовився від депутатського мандата. У 2015 році Каспрук повторно виграв вибори мера Чернівців.