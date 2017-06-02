Через програму "Схеми" кілька співробітників СБУ втратили роботу

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СБУ проаналізує розслідування журналістів.

Кілька співробітників СБУ не зможуть далі працювати через розслідування журналістів Андрій Товстиженко, DT.UA

Юристипроаналізують порушення, які могли зробити журналісти програми "Схеми" у розслідуванні про автопарк співробітників служби, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська "Українській правді".

"Попередньо я бачила, що вони (журналісти) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження", - уточнила Гітлянська.

Вона зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

"У програмі були не всі співробітники - були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їх особисті дані оприлюднені" - повідомила речниця. Вона додала, що мова йде про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

Нагаадємо, як встановили журналисти проекту "Схеми", співробітники управління захисту економіки СБУ щодня приїжджають на роботу на іномарках, вартість яких становить 30-80 тисяч доларів. Доступ до електронних декларацій співробітників СБУ закритий, проте відомо, що їх заробітна плата становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць.

Раніше глава НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що її відомство не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили. У коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, які мають доступ до державної таємниці.

Співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, в свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їх особистості та фінансуванні. У той самий час керівництво СБУ і публічні співробітники в дану категорію, за його словами, не потрапляють.

У міжнародній антикорупційній організації Transparency International, тим часом, вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.