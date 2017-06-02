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Через програму "Схеми" кілька співробітників СБУ втратили роботу

2 червня в 11:41

СБУ проаналізує розслідування журналістів.

СБУ
Кілька співробітників СБУ не зможуть далі працювати через розслідування журналістів
Андрій Товстиженко, DT.UA
Юристи Служби безпеки України проаналізують порушення, які могли зробити журналісти програми "Схеми" у розслідуванні про автопарк співробітників служби, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська "Українській правді".

"Попередньо я бачила, що вони (журналісти) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження", - уточнила Гітлянська.

Вона зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

"У програмі були не всі співробітники - були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їх особисті дані оприлюднені" - повідомила речниця. Вона додала, що мова йде про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

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Нагаадємо, як встановили журналисти проекту "Схеми", співробітники управління захисту економіки СБУ щодня приїжджають на роботу на іномарках, вартість яких становить 30-80 тисяч доларів. Доступ до електронних декларацій співробітників СБУ закритий, проте відомо, що їх заробітна плата становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць.

Раніше глава НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що її відомство не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили. У коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, які мають доступ до державної таємниці.

Співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, в свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їх особистості та фінансуванні. У той самий час керівництво СБУ і публічні співробітники в дану категорію, за його словами, не потрапляють.

У міжнародній антикорупційній організації Transparency International, тим часом, вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.

За матеріалами: Українська правда
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Теги СБУ журналісти співробітники безпека
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