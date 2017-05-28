Бюджетна субвенція на охорону здоров'я повинна бути диференційована для різних рівнів медичної допомоги – думка

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При формуванні в Україні госпітальних округів не можна обмежуватися простим визначенням їх карти.

Ключовими питаннями створення госпітальних округів є фінансування та адміністрування КМДА

При формуванні госпітальних округів доцільно диференціювати визначену Бюджетним кодексом субвенцію на охорону здоров'я окремо для первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги. Про це у своїй статті дляпише депутат Верховної Ради України шостого скликання Юрій Ганущак.

За його словами, в ході передбаченого статтею 35 Закону україни "Основи законодавства України про охорону здоров'я" формування госпітальних округів, обмежуватися простим визначенням їх карти можна. Ключовими питаннями створення ГО є фінансування й адміністрування.

"Легітимні рівні адміністративно-територіального устрою для вирішення цих питань — область чи район, місто обласного значення, ОТГ. Визначена Бюджетним кодексом субвенція на охорону здоров'я має бути диференційована окремо для первинного, вторинного та третинного рівнів. Загальний обсяг коштів субвенції на фінансування закладів вторинної медицини визначається як добуток нормативу бюджетної забезпеченості на кількість мешканців ГО, а ось розподіл його між закладами, що входять до округу, — питання політичне, яке має вирішувати орган із відповідними повноваженнями", – йдеться в статті.

За словами автора, для цього пропонується створити госпітальну раду з представників від адміністративно-територіальних одиниць, відповідальних (згідно з бюджетним кодексом) за фінансування вторинної медицини, тобто районних рад, рад об'єднаних територіальних громад, міст обласного значення.

"З політичних і фінансових міркувань, бажано, щоб рішення про фінансування закладів вторинної медичної допомоги приймалося на базовому рівні, але з урахуванням позиції госпітальної ради, яка пропонує не тільки бачення, скільки коштів рекомендується передати на кожен медичний заклад, а й обсяги міжбюджетних трансфертів. І хоча госпітальна рада є дорадчим органом, але законодавчо слід закріпити обов'язковість виконання її рішень радами, які делегували до неї своїх представників. Принаймні в частині, що стосується розподілу коштів державної субвенції", – вказує Ганущак.

На думку автора, до компетенції госпітальних рад слід також віднести пропозиції щодо перепрофілювання медичних закладів та кадрових питань.

"Вона може бути й органом, наділеним правом рекомендувати позбавляти ліцензії на лікарську практику тих ескулапів, котрі "купили диплом", помилилися з професією", – підсумовує екс-депутат.

Детальніше про формування госпітальних округів та реалізацію медичної реформи в Україні читайте у статті Юрія Ганущака "Здоровий спосіб" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".