Будівництво метро на Троєщину може початися в наступному році – КМДА

У мерії Києва розраховують на китайський кредит.

Метро на Троєщину можна побудувати за чотири роки Ольга Кононенко, ZN.UA

Будівництво метро в київський мікрорайон "Троєщина" може початися в 2018 році, за попередніми оцінками фахівців на проведення робіт знадобиться приблизно 4 роки, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поровозник на "Громадському радіо".

"якби все залежало від Києва, я б сказав, що ми, напевно, почнемо з наступного року. На сьогодні фахівці працюють на попереднім ТЕО, який дасть більш-менш точно оцінити вартість і строки будівництва. Після цього має бути укладено міжурядову угоду між Україною і Китаєм – ред.), тоді можна буде говорити про початок фінансування і будівництва", - сказав Поровозник.

За його словами, китайська сторона запропонувала кредит на привабливих умовах": на 20 років під 2% річних при умові співфінансування з української сторони у розмірі 15%.

Як повідомлялося, КМДА 19 травня підписала Меморандум про співпрацю по проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві з китайським консорціумом, у який входять компанії China Railway International Group China Pacific Construction Group.

У січні Віталій Кличко сказав, що сподівається стати першим мером Києва, який не тільки обіцяв, але і закінчив будівництво метро на Троєщину. "Я багато разів про це говорив, і це моє завдання", - сказав він. Тоді ж Кличко сказав, що в наступному році буде запущена експлуатацію станція "Львівська брама".