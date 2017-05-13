Бойовики знову обстріляли Авдіївку

Авдіївка знов під обстрілом
Вячеслав Аброськін/Facebook
Бойовики в 19.30 відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки
, в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного будинку загинули чотири людини, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.
"20 хвилин тому російські окупанти обстріляли житлові квартали приватного сектора в Авдіївці. В районі вулиці Сопронова снаряд потрапив у двір житлового будинку. Загинули три жінки і один чоловік", - написав Жебрівський, додавши, що ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували.
Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що прокуратура кваліфікувала обстріл Авдіївки як теракт.
За матеріалами:
DT.UA
Як повідомлялося, позиції Збройних сил України під Авдіївкою
противник обстрілював з танка, мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.