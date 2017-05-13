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Бойовики знову обстріляли Авдіївку

13 травня в 22:52
Загинуло чотири людини.
Авдеевка
Авдіївка знов під обстрілом
Вячеслав Аброськін/Facebook
Бойовики в 19.30 відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного будинку загинули чотири людини, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook. 

"20 хвилин тому російські окупанти обстріляли житлові квартали приватного сектора в Авдіївці. В районі вулиці Сопронова снаряд потрапив у двір житлового будинку. Загинули три жінки і один чоловік", - написав Жебрівський, додавши, що ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували.

 

Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що прокуратура кваліфікувала обстріл Авдіївки як теракт.
  

 
Як повідомлялося, позиції Збройних сил України під Авдіївкою противник обстрілював з танка, мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За матеріалами: DT.UA
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