Бойовики здійснюють провокативні обстріли сил АТО з артилерії калібром понад 100 мм

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Бойовики гатять по позиціях бійців ЗСУ з "улюблених" мінометів Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 20 травня, 48 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається напруженою.

На приморському напрямку бойовики 12 разів обстріляти позиції ЗСУ. Ввечері з мінометів калібру 120 мм окупанти гатили по опорних пунктах українських військових в районі Павлополя, Водяного та Широкиного. А з мінометів калібру 82 мм – по позиціях в районі Красногорівки. У тих самих районах терористи застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку окупанти протягом доби 22 рази порушували режим "тиші". Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки, які терористи накривали вогнем з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У Невельському бойовики мінімум двічі обстріляли позиції бійців ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, а по захисниках Верхньоторецького вони стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та стрілецького озброєння. На Світлодарській дузі терористи вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету в районі Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів ворог обстрілював опорні пункти українських військових поблизу Пісків.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 14 фактів використання бойовиками зброї, зокрема й артилерійського озброєння калібром більше 100 мм. Під вогонь з мінометів калібру 120 мм тут неодноразово потрапляли опорні пункти бійців ЗСУ в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Зі мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу й гранатометів окупанти гатили по захисниках Кримського.

Нагадаємо, напередодні бойовики 55 разів обстріляли позиції військовослужбовців Збройних сил України. Впродовж доби ситуація в зоні АТО залишалася складною, з частковими ознаками ескалації конфлікту. Терористи також активно використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".