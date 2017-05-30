Бойовики збільшили кількість обстрілів на луганському напрямку

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Під прицілом окупантів цієї доби луганський напрямок vk/club_donbasskih

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 29 травня, 50 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається напруженою, але контрольованою військовослужбовцями Збройних сил України. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння, впродовж доби зафіксовано лише п'ять фактів використання ними забороненої "Мінськом" зброї.

На приморському напрямку бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО. Вночі терористи з важких артилерійських систем стріляли по Красногорівці, впродовж решти доби вони використовували більш легке озброєння. Ввечері окупанти з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових в районі Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового й Талаківки. Під мінометний вогонь калібру 82 мм потрапив Павлопіль, а під вогонь з озброєння БМП – Талаківка.

На донецькому напрямку окупанти 15 разів порушували режим "тиші". Найчастіше бойовики стріляли по передмістю Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З мінометів калібру 82 мм, БМП та піхотного озброєння терористи стріляли по опорних пунктах бійців ЗСУ в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Під ворожий мінометний вогонь ввечері потрапили Зайцеве, Верхньоторецьке та Піски.

На луганському напрямку бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, що свідчить про підвищення вогневої активності терористів на цьому напрямку. Зокрема, з 18:00 до опівночі окупанти атакували захисників Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції "Донець". Тут ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, в тому числі, двічі – з заборонених Мінськими домовленостями видів озброєнь. Вночі окупанти протягом 30 хвилин обстрілювали Красногорівку з великокаліберної артилерії, зокрема гармат калібрів 122 мм і 152 мм, випустивши близько 15 снарядів.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".