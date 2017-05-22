Бойовики застосували ствольну артилерію на Світлодарській дузі

Один український військовослужбовець отримав поранення.

Терористи накрили Гнутове й Луганське артилерійським вогнем vk.com/strelkov_info

Бойовики російсько-терористичних формувань двічі застосували ствольну артилерію проти Збройних сил України у зоні проведенняу понеділок, 22 травня. Ситуація уздовж лінії розмежування залишається складною, але контрольованою. Пораненено одного українського військовослужбовця, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Усього з початку доби було зафіксовано 30 обстрілів українських позицій терористами, більша частина збройних провокацій припадає на приморський напрямок. У першій половині дня окупанти накрили Гнутове вогнем зі 122-мм гаубиць і 120-мм мінометів. По Красногорівці та Новотроїцькому терористи били з мінометів калібру 82 міліметри. Крім того, в районі Новотроїцького та Мар'їнки противник задіяв БМП. Під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї опинилися опорні пункти ЗСУ біля Широкиного, Водяного, Павлополя та Богданівки.

Луганське на світлодарській дузі вранці зазнало обстрілів зі 122-мм ствольної артилерії. Під обстріли на донецькому напрямку також потрапили Авдіївка та Верхньоторецьке, проти захисників яких окупанти застосували 82-мм гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі Пісків були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

На луганському напрямку противник чотири рази порушив режим припинення вогню. Новозванівку та Троїцьке найманці обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів, а по Новотошківському – били з автоматичних станкових гранатометів. У районі Валуйського був помічений снайпер противника.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".