Бойовики застосували ствольну артилерію і танки на донецькому напрямку

П'ятеро українських військових отримали поранення.

Авдіївка знову опинилась під обстрілами терористів Vk.com/pravdadnr_tk

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 17 травня, 52 рази обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, та навіть мають тенденцію до збільшення кількості.

На приморському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл. Найзапекліші бої точилися поблизу Широкиного, Павлополя, Красногорівки та Мар'їнки. Під вогнем ворожих мінометів калібру 120 мм опинився Павлопіль. Бойовики також обстрілювали опорні пункти бійців ЗСУ в районі Водяного, Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика.

На донецькому напрямку найскладнішою залишається ситуація поблизу Авдіївки. Місто та передмістя окупанти накрили мінометним вогнем забороненого Мінськими домовленостями калібру 120 мм и озброєння танку. А в районі Кодеми терористи застосували артилерійські системи калібру 122 мм.

На луганському напрямку бойовики протягом доби 13 разів застосовували зброю. По укріпленнях українських військових у Кримському бойовики гатили з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм. Ввечері терористи застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Під ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Новозванівка. А Троїцьке та Лобачеве терористи обстріляли з гранатометів різних калібрів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З початку доби терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".