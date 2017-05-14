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Бойовики застосували "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське

14 травня в 01:21
Противник знищує інфраструктуру Донбасу, відзначають у штабі АТО.
БМ-21 «Град»
Бойовики застосували "Град"
Після трагічного обстрілу мирної Авдіївки, що призвів до загибелі і поранення мирних жителів, російсько-окупаційні війська 22.38 годин застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга), повідомляє прес-служба штабу АТО. 

В ході обстрілу було пошкоджено газопровід і інфраструктура холдингової компанії "Бахмутський Аграрний Союз". Один з тваринницьких комплексів зруйнований, вогонь продовжує знищувати майно.
 
"Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод і своє ставлення до громадян Донбасу". - відзначили в штабі АТО. 

 
 
Бойовики в 19.30 відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного будинку загинули чотири людини, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
 
За матеріалами: DT.UA
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Теги штаб АТО вогонь бойовики обстріл Авдіївка Донбас інфраструктура град приватизація снаряд житло
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