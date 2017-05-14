Бойовики застосували "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське

Противник знищує інфраструктуру Донбасу, відзначають у штабі АТО.
Бойовики застосували "Град"
Після трагічного обстрілу мирної Авдіївки
, що призвів до загибелі і поранення мирних жителів, російсько-окупаційні війська 22.38 годин застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга), повідомляє прес-служба штабу АТО.
В ході обстрілу було пошкоджено газопровід і інфраструктура холдингової компанії "Бахмутський Аграрний Союз". Один з тваринницьких комплексів зруйнований, вогонь продовжує знищувати майно.
"Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод і своє ставлення до громадян Донбасу". - відзначили в штабі АТО.
Бойовики в 19.30 відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки
, в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного будинку загинули чотири людини, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
За матеріалами:
DT.UA