Бойовики застосували "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське

Бойовики застосували "Град"

Після трагічного обстрілу мирної Авдіївки , що призвів до загибелі і поранення мирних жителів, російсько-окупаційні війська 22.38 годин застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга), повідомляє прес-служба штабу АТО.

В ході обстрілу було пошкоджено газопровід і інфраструктура холдингової компанії "Бахмутський Аграрний Союз". Один з тваринницьких комплексів зруйнований, вогонь продовжує знищувати майно.



"Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод і своє ставлення до громадян Донбасу". - відзначили в штабі АТО.