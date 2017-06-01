Бойовики застосували бронетехніку на приморському та луганському напрямках

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Окупанти в Донбасі зменшили кількість та інтенсивність обстрілів, проте все ще використовують заборонене озброєння vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 31 травня, 35 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Інтенсивність збройних провокацій бойовиків дещо знизилась, двічі вони використовували заборонені "Мінськом" артилерійські системи. Згідно рішення української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК),в зоні АТО.

На приморському напрямку бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО. Терористи значно активізувались із настанням сутінок, зокрема, під мінометний вогонь калібрів 120 мм і 82 мм, вогонь зі стрілецької зброї потрапила Красногорівка. Поруч, в районі Мар'їнки, вони також застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети. У цьому ж районі працював ворожий снайпер. Під обстріл окупантів з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій потрапили Широкине, Водяне, Павлопіль, Березове та Чермалик. Біля Водяного та Широкиного бойовики також стріляли з БМП та мінометів калібру 82 мм.

На донецькому напрямку однією з найгарячіших точок традиційно залишаються передмістя Авдіївки. У південному та східному передмістях терористи били по опорних пунктах бійців ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів сил АТО бойовики ввечері досить інтенсивно обстрілювали з мінометів, зокрема й калібру 120 мм. Також окупанти порушували режим припинення вогню в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького, де застосовували піхотне озброєння.

На луганському напрямку бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Традиційно у темну пору доби, з 18:00 і до опівночі, терористи гатили з гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах українських військових поблизу Кримського, Новозванівки та станції "Донець". Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП.

Нагадаємо, напередодні бойовики десять разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Інтенсивність і кількість обстрілів терористів знизились, у штабі АТО повідомили про стабілізацію ситуації.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на "представників" ОРДО повідомили про те, що сторони домовилися про безстроковий режим припинення вогню з 1 червня.