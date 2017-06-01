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Бойовики застосували бронетехніку на приморському та луганському напрямках

1 червня в 08:50

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

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Окупанти в Донбасі зменшили кількість та інтенсивність обстрілів, проте все ще використовують заборонене озброєння
vk.com/strelkov_info
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 31 травня, 35 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Інтенсивність збройних провокацій бойовиків  дещо знизилась, двічі вони використовували заборонені "Мінськом" артилерійські системи. Згідно рішення української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), Збройні сили України з 1 червня дотримуватимуться "режиму тиші" в зоні АТО.

На приморському напрямку бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО. Терористи значно активізувались із настанням сутінок, зокрема, під мінометний вогонь калібрів 120 мм і 82 мм, вогонь зі стрілецької зброї  потрапила Красногорівка. Поруч, в районі Мар'їнки, вони також застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети. У цьому ж районі працював ворожий снайпер. Під обстріл окупантів з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій потрапили Широкине, Водяне, Павлопіль, Березове та Чермалик. Біля Водяного та Широкиного бойовики також стріляли з БМП та мінометів калібру 82 мм.

На донецькому напрямку однією з найгарячіших точок традиційно залишаються передмістя Авдіївки. У південному та східному передмістях терористи били по опорних пунктах бійців ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів сил АТО бойовики ввечері досить інтенсивно обстрілювали з мінометів, зокрема й калібру 120 мм. Також окупанти порушували режим припинення вогню в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького, де застосовували піхотне озброєння.

На луганському напрямку бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Традиційно у темну пору доби, з 18:00 і до опівночі, терористи гатили з гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах українських військових поблизу Кримського, Новозванівки та станції "Донець". Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП.

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Нагадаємо, напередодні бойовики десять разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Інтенсивність і кількість обстрілів терористів знизились, у штабі АТО повідомили про стабілізацію ситуації.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на "представників" ОРДО повідомили про те, що сторони домовилися про безстроковий режим припинення вогню з 1 червня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна обстріл бойовики АТО військові ЗСУ Донбас
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