Бойовики застосовували міномети на всіх напрямках зони АТО

Внаслідок ворожих обстрілів семеро українських військових отримали поранення та бойові травми.

Провокативні обстріли бойовиків в зоні АТО не вщухають Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 28 травня, 48 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, але контрольованою військовослужбовцями Збройних сил України.

На приморському напрямку бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО. З настанням сутінок вони двічі атакували позиції українських військових на підступах до Красногорівки, а з мінометів калібру 82 мм обстрілювали Мар'їнку та Чермалик. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького в темну пору доби окупанти неодноразово відкривали вогонь по бійцях ЗСУ з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та різноманітних систем стрілецької зброї.

На донецькому напрямку окупанти 18 разів порушували режим "тиші". До опівночі терористи гатили по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. При цьому найчастіше вони використовували міномети калібру 82 мм. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також атакували позиції українських військових неподалік Пісків, а з передмістя Горлівки, з озброєння БМП і піхотного озброєння, – позиції в районі Зайцевого.

На луганському напрямку бойовики десять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових, у половині випадків – в темну пору доби. Бійців ЗСУ, які утримують оборону поблизу Катеринівки та Кримського, терористи ввечері обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. А поблизу Валуйського та Донця вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. Під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету пізно ввечері потрапили опорні пункти українських військових біля Троїцького.

Нагадаємо, напередодні бойовики 20 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Вони активно застосовували для обстрілу заборонені Мінськими домовленостями міномети, ствольну й реактивну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".