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Бойовики застосовували міномети на всіх напрямках зони АТО

29 травня в 08:40

Внаслідок ворожих обстрілів семеро українських військових отримали поранення та бойові травми.

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Провокативні обстріли бойовиків в зоні АТО не вщухають
Прес-центр АТО/Facebook
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 28 травня, 48 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, але контрольованою військовослужбовцями Збройних сил України.

На приморському напрямку бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО. З настанням сутінок вони двічі атакували позиції українських військових на підступах до Красногорівки, а з мінометів калібру 82 мм обстрілювали Мар'їнку та Чермалик. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького в темну пору доби окупанти неодноразово відкривали вогонь по бійцях ЗСУ з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та різноманітних систем стрілецької зброї.

На донецькому напрямку окупанти 18 разів  порушували режим "тиші". До опівночі терористи гатили по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. При цьому найчастіше вони використовували міномети калібру 82 мм. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також атакували  позиції українських військових неподалік Пісків, а з передмістя Горлівки, з озброєння БМП і піхотного озброєння, – позиції в районі Зайцевого.

На луганському напрямку бойовики десять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових, у половині  випадків – в темну пору доби. Бійців ЗСУ, які утримують оборону поблизу Катеринівки та Кримського, терористи ввечері обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. А поблизу Валуйського та Донця вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. Під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету пізно ввечері потрапили опорні пункти українських військових біля Троїцького.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 20 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Вони активно застосовували для обстрілу заборонені Мінськими домовленостями міномети, ствольну й реактивну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл Україна військові бойовики АТО ЗСУ Донбас
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