Бойовики залишили більшу частину Красногорівки без води та каналізації – штаб

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Місцева лікарня зруйнована наполовину, кількість руйнувань у приватному секторі сягає трьох десятків.

Цивільна інфрастурктура Краснгорівки зазнала значних руйнувань Прес-центр АТО/Facebook

У Красногорівці післяпошкоджений водогін, внаслідок чого більша частина селища опинилась без водопостачання, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"За уточненою інформацією в наслідок обстрілу, окрім руйнувань помешкань житлового сектору та будинків комунальної власності, виведено з ладу центральний водогін міста, центральну каналізаційну мережу", - розповіли офіцери української сторони СЦКК.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський також розповів про руйнування, спричинені обстрілом терористів.

"Під час нинішнього ранкового обстрілу російськими окупантами Красногорівки, на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива". Різних ступенів ушкодження, від прямих попадань снарядів, зазнали будинки на десяти вулицях. У приватному секторі близько тридцяти пошкоджень", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними військовослужбовців, терористи намагались нанести якомога більше руйнувань інфраструктурі населеного пункту, для чого не лише РСЗВ "Град" і артилерійські системи калібрів 152 мм і 122 мм, а й танки.

"Обстріл бойовики НЗФ вели орієнтовно з околиць тимчасово окупованого Донецька", - наголосили у прес-службі штабу.

Наразі на місці події працюють офіцери української сторони СЦКК, представники Національної поліції та органів місцевої влади.

Нагадаємо, наприкінці квітня бойовики обстріляли Красногорівку з озброєння БМП та мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали сім приватних будинків на вулицях Ломоносова, Ворошилова, Орджонікідзе, Чайковського, Горіховій та Матросова. Мирні мешканці під час обстрілу не постраждали.