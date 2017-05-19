Бойовики заблокували роботу КПВВ "Гнутове"

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поблизу блок-посту бойовиків в п'ятницю, 19 травня, вранці були обстріли.

КПВВ "Гнутове" тимчасово не працює Фото: Держприкордонслужба України

Бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-посту біля с. Харчовик Донецької області, у зв'язку з чим КПВВ " Гнутове " зупинив роботу, повідомив представник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає " Українська правда ".

""КПВВ "Гнутово" не працює, тому що бойовики на своєму блок-посту з невстановлених причин не пропускають людей. Зараз я не знаю з приводу обстрілу Піщевика, але я можу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо з КПВВ "Гнутове", який навпроти. Бойовики дійсно не пропускають на своїх так званих блок-постах осіб і транспортні засоби з поки що для нас не встановлених причин. Наразі ми відстежуємо ситуацію і вже проінформували про це представників ОБСЄ", - сказав Слободян.

У прес-центрі АТО відзначили, що поблизу блок-посту бойовиків в п'ятницю, 19 травня, вранці були обстріли.

"Сьогодні вранці в районі Харчовика були відносно потужні обстріл. Але інформації, стріляли в сам блок-пост, немає ", - сказали в прес-центрі АТО.

Також у прес-центрі відзначили, що бойовики стріляли.

Раніше бойовики обстріляли житлові райони на маріупольському напрямку. Пошкоджені будинки, згоріли автомобілі, жертв серед населення немає.