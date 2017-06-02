Бойовики за добу 28 разів порушили "режим тиші"

Втрат серед українських військових немає.

Бойовики продовжують обстріли, незважаючи на встановлений режим тиші vk.com/strelkov_info

За минулу добу бойовики 28 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО, незважаючи на "режим тиші", який був погоджений з першого червня. Двічі бойовики використовували крупнокаліберним мінометами, які заборонені Мінськими угодами. При цьому за минулу добу втрат серед українських військових немає.

На маріупольському напрямку було зафіксовано найбільшу кількість порушень "режиму тиші". Українські позиції біля Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки потрапили під обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Мар'їнки бойовики застосували міномети калібру 82 міліметрів. Також зазначається про значну активізацію снайперів бойовиків на цьому напрямі.

На донецькому напрямку, навпаки, було зафіксовано найменше обстрілів. Українські позиції біля Зайевого були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Авдіївки бойовики застосовували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку українські позиції біля Новозванівки та Новоолександрівки обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Біля Кримського бойовики стріляли зі 120-мм мінометів, а біля Кряківки з мінометів калібру 82 мм.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК). При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".