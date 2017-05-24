Бойовики вдарили по Авдіївці з великокаліберної артилерії

За попередніми даними, втрат серед українських бійців немає.

Терористи накрили Авдіївку вогнем з 152-мм гаубиць vk.com/strelkov_info

Увечері у вівторок, 23 травня, бойовики російсько-терористичних формувань завдали артилерійськjuj удару по позиціях Збройних сил України в районіДонецької області.

"Близько 20:00 проросійські незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки зі 152-мм артилерії. Втрат серед українських військових немає", – написав прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 23 травня бойовики російсько-терористичних формувань більше 20 разів порушили режим припинення вогню в зоні АТО, а на приморському та донецькому напрямках задіяли міномети.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".