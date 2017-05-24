Бойовики вдалися до нової тактики затягування переговорів про звільнення заручників

Терористи вимагають від України провести верифікацію осіб, осовобожденных з місць ув'язнення.

Терористи продовжують шантажувати Україну заручниками facebook.com/john.trust.your.eyes

Представники терористичних угруповань ОРДЛО в Тристоронній контактній групі продовжують затягувати переговори й блокувати процес

"На гуманітарній підгрупі в Мінську представники ОРДЛО заявили, що вони обговорюватимуть списки тільки з Віктором Медведчуком, якого не було на засіданні", – повідомила поредставитель України в ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко за підсумками чергового засідання групи у середу, 24 травня.

Геращенко уточнила, що бойовики вимагають провести верифікацію осіб, вже звільнених з місць позбавлення волі, у тому числі, за "законом Савченко".

"Це повна маячня, звичайно, адже ні українське законодавство, ні міжнародне гуманітарне право не дозволяє примусово переміщувати або опитувати вільних перед законом людей! Я готую офіційний лист до ОБСЄ, яке попрошу підписати всі правозахисні громадські організації йі депутатів, мам заручників з вимогою дати офіційну оцінку цим незаконним вимогам або ж офіційну відповідь, чи є хоч якась норма міжнародного гуманітарного права, яка може змусити українську сторону проводити верифікацію вільних перед законом людей", – написала політик на своїй сторінці у Facebook.

Прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер також вказала на неприпустимість цих вимог і неможливість їх виконання українською стороною.

"Свобода їх пересування не залежить від держави, а держава Україна не має правових підстав ні розшукувати їх з метою верифікації, ні примусово переміщувати їх на територію, тимчасово непідконтрольну органам державної влади України. Представники ОРДЛО продовжують затягувати роботу і вимагають провести верифікацію тих, хто вже вийшов на свободу, що саме по собі абсурдно. Ми наполягаємо: до кінця тижня повинні бути подані списки тих, хто може бути звільнений, з тим, щоб звільнення людей відбулося вже в червні", – підкреслила Оліфер.

Крім того, за словами Геращенко, представники угруповань ОРДЛО в ультимативній формі вимагають амністії, а також включення до списків осіб, що не мають відношення до Мінського процесу – "беркутівців", причетних до вбивств на Майдані, осіб, засуджених за вбивства, учасників подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що терористи пропонують обміняти 128 заручників на 640 бойовиків, які утримуються під вартою в Україні

Проте біля 300 затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення до ОРДЛО. Робота з верифікації списків, в якій були задіяні офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та ОБСЄ, тривала з 28 квітня по 12 травня.