Бойовики в Донбасі вчаться "десантуванню" з рибальських баркасів – ІС

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А на полігоні у Торецьку терористи закінчують формування батальонно-тактичної групи.

Флоту у бойовиків Донбасу немає, але "вчення морпіхів" проводяться facebook.com/newsdnr

На приморському напрямку в зоні проведення антитерористичної операції проходять спільні навчання "9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" бойовиків і "", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Ці заходи включають себе батальйонні тактичні навчання на суші і відпрацювання "десантування" з моря на узбережжі з рибальських баркасів та прогулянкових катерів, що входять до складу "флотилії".

Тим часом "військовослужбовці" російсько-терористичних військ проводять навчання на полігоні під Торецьком. Цими навчаннями завершується формування нової батальйонної тактичної групи (БТГр) окупантів у складі "1-го АК ДНР".

"Особлива увага під час навчань приділяється взаємодії піхоти і артилерійсько-мінометного підрозділів. Навчання проходять без важкої бронетехніки, танки прибудуть до складу БТГр перед відправкою на фронт", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

У той самий час керівництво Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ розглядає питання формування у складі "1-го АК ДНР" окремої танкової бригади. Ініціатором її створення виступає командування терористів, формувати її пропонується на базі окремого танкового батальйону "Дизель". У 2016 році це НЗФ було визнано російськими кураторами бойовиків як "кращий танковий батальйон". Формування бригади пов'язано з труднощами у забезпеченні життєдіяльності та боєготовності такого підрозділу, а також браком підготовлених екіпажів, проте командування "1-го АК ДНР" наполягає на необхідності створення подібної бригади.

Як повідомлялося раніше, терористи зі складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) російсько-терористичних військ були переведені на карантин у зв'язку зі збільшенням випадків інфекційних захворювань серед особового складу.

Раніше повідомлялося про епідемію педикульозу в лавах "морпіхів" бойовиків цього ж підрозділу.