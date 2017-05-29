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Бойовики в Донбасі коригують мінометний вогонь за допомогою БПЛА - ІС

29 травня в 10:26

Безпілотники терористів також ведуть розвідку тактичного тилу сил АТО.

Беспилотник РФ
Бойовики стали частіше використовувати безпілотники в зоні АТО
Російсько-окупаційні війська в зоні проведення антитерористичної операції активно насичують передові позиції безпілотними літальними апаратами тактичного радіусу дії, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

При цьому з цією метою застосовуються переважно адаптовані цивільні квадрокоптери.

"Протягом минулих вихідних не менше трьох разів відзначалися спроби бойовиків під час вогневих нальотів і обстрілу коригувати мінометний вогонь за допомогою БПЛА (ще двічі окупанти вели з їх допомогою розвідку тактичного тилу сил АТО)", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначає координатор групи, "дії російсько-терористичних військ носять все більш провокативний характер, окупанти дедалі частіше грубо і демонстративно порушують Мінські домовленості".

"Противник дедалі частіше використовує ствольну артилерію і РСЗВ, відзначаються випадки тривалого ведення вогню з артилерійських систем і мінометів з тих самих позицій (не зустрічаючи вогню у відповідь від ЗСУ, окупанти після вчинення вогневих нальотів не обтяжують себе зміною вогневих позицій або здійснюють маневр на мінімальну відстань)", - повідомляє Дмитро Тимчук.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня бійці Збройних сил України під Волновахою Донецької області збили російський безпілотник типу "Орлан".

Раніше бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами, із зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових.

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики Тимчук БПЛА АТО
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