Бойовики в Донбасі хочуть уникнути відправки на передову – розвідка

Терористи ладні брати участь у бойових діях лише за матеріальне заохочення.
Розвідники встановили, що, що більшість військовослужбовців 3-ої окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК ЗС РФ у разі активізації бойових дій хочуть дезертирувати через побоювання загибелі або отримання поранення.
Єдиним стимулом для продовження служби в лавах окупантів є грошове забезпечення в умовах відсутності інших джерел заробітку.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.DT.UA