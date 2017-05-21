Бойовики в Донбасі хочуть уникнути відправки на передову – розвідка

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Терористи ладні брати участь у бойових діях лише за матеріальне заохочення.

Російські найманці в Донбасі не хочуть помирати на передовій Facebook/Gennadiy Dubovoy

В зоні проведення антитерористичної операції зростає кількість, які в разі загострення обстановки планують звільнитись зі служби або уникнути відправки на передові позиції, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники встановили, що, що більшість військовослужбовців 3-ої окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК ЗС РФ у разі активізації бойових дій хочуть дезертирувати через побоювання загибелі або отримання поранення.

Єдиним стимулом для продовження служби в лавах окупантів є грошове забезпечення в умовах відсутності інших джерел заробітку.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.