Топ Новини
<
>

Бойовики в Донбасі хочуть уникнути відправки на передову – розвідка

21 травня в 13:43

Терористи ладні брати участь у бойових діях лише за матеріальне заохочення. 

Боевики_1
Російські найманці в Донбасі не хочуть помирати на передовій
Facebook/Gennadiy Dubovoy
В зоні проведення антитерористичної операції зростає кількість військовослужбовців ЗС РФ, які в разі загострення обстановки планують звільнитись зі служби або уникнути відправки на передові позиції, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники встановили, що, що більшість військовослужбовців 3-ої окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК ЗС РФ у разі активізації бойових дій хочуть дезертирувати через побоювання загибелі або отримання поранення.

Єдиним стимулом для продовження служби в лавах окупантів є грошове забезпечення в умовах відсутності інших джерел заробітку.

Читайте також: "Морпіхи" бойовиків ОРДО страждають від педикульозу – ІС

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак  окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги бойовики розвідка Донбас звільнення військові Росія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...