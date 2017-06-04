Бойовики у декілька разів збільшили кількість обстрілів після короткочасного "режиму тиші"

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Двоє українських військових загинули, ще п'ятеро бійців отримали поранення.

Після нетривалого періоду режиму припинення вогню окупанти знову взялися за зброю Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 3 червня, 58 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на раніше досягнуті домовленості про припинення вогню 1 червня,, ситуація залишається складною, з ознаками загострення на окремих ділянках лінії зіткнення.

Бойовики не припиняли вести вогонь по підрозділах Збройних сил України, розширивши арсенал забороненого Мінськими домовленостями озброєння та вдаючись до все більш підступних дій щодо місцевих мешканців та інфраструктури прифронтових територій. Двічі вони стріляли по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляв важливий об'єкт інфраструктури.

На приморському напрямку бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО, на цьому напрямку зафіксована найбільша кількість використання терористами зброї. Зокрема, із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм вони неодноразово гатили по укріпленнях українських військових в районі Богданівки. З такого ж озброєння, а також з артилерії калібру 122 мм, окупанти обстріляли Чермалик. Під інтенсивний ворожий обстріл з танкових гармат, озброєння БМП та іншого озброєння потрапила Красногорівка. А поблизу Водяного, Гнутового, Новотроїцького й Талаківки бойовики систематично відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Окремі опорні пункти бійців ЗСУ терористи накривали вогнем з мінометів калібру 82 мм, декілька ворожих мін поцілили у житлові квартали Красногорівки, одна місцева мешканка зазнала поранень.

На донецькому напрямку окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських військових. Найчастіше під ворожий обстріл потрапляли позиції у передмісті Авдіївки, де бойовики застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. В районі Верхньоторецького та Зайцевого вони також гатили по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 82 мм, біля Новолуганського, що на Світлодарській дузі - з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік Невельського – з ручних протитанкових гранатометів. Під вогонь терористів з мінометів калібру 120 мм також вкотре потрапила Донецька фільтрувальна станція. Обставини та наслідки цього обстрілу наразі з'ясовуються.

На луганському напрямку бойовики десять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Пізно ввечері мінометним вогнем калібру 120 мм вони накрили позиції ЗСУ в районі Новоолександрівки. Впродовж дня під обстріл терористів з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово потрапляли Новозванівка, Малинове, Кримське та Станиця Луганська. Неподалік Кримського та Станиці Луганської окупанти також стріляли з озброєння БМП.

Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У штабі повідомили про чергове загострення на маріупольському напрямку.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".