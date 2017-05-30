Бойовики поранили трьох мирних жителів під час обстрілу Авдіївки

Снаряди розірвалися біля автобусної зупинки у дворі приватного будинку.
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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації павло Жебрівський уточнив, що одна мінометна міна розірвалася біля автобусної зупинки по вулиці Некрасова, ще одна – у дворі приватного будинку, пошкодивши його вікна, стіни і дах.
Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики російсько-терористичних формувань обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Красногорівки Донецької області, а також житлові квартали і інфраструктурні об'єкти міста. Противник вів вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів і гранатометів. Кілька місцевих жителів отримали поранення й травми.
Увечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. У результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирних жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.DT.UA