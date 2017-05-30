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Бойовики поранили трьох мирних жителів під час обстрілу Авдіївки

30 травня в 21:42

Снаряди розірвалися біля автобусної зупинки у дворі приватного будинку.

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Терористи знову накрили мінометним вогнем приватний сектор Авдіївки
Прес-центр АТО/Facebook
Бойовики російсько-терористичних формувань о 19:45 вівторка, 30 травня, в черговий раз обстріляли житлові квартали Авдіївки. Поранення отримали три цивільні особи, стан однієї з них важкий, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації павло Жебрівський уточнив, що одна мінометна міна розірвалася біля автобусної зупинки по вулиці Некрасова, ще одна – у дворі приватного будинку, пошкодивши його вікна, стіни і дах.

Дивіться фото: Вогнем з "Градів" бойовики знищили житловий квартал у приватному секторі Авдіївки

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики російсько-терористичних формувань обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Красногорівки Донецької області, а також житлові квартали і інфраструктурні об'єкти міста. Противник вів вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів і гранатометів. Кілька місцевих жителів отримали поранення й травми.

Увечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. У результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирних жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас Авдіївка
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