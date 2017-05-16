Бойовики пообіцяли включити у список по обміну полоненими історика Козловського – Геращенко

Необхідно узгодити дату звільнення.

З'явився шанс виміняти у бойовиків вченого Козловського 112 Україна

В список з обміну полоненими, яких тримають в заручниках бойовики "ДНР" і "ЛНР", ймовірно, включать і незаконно засудженого в Донецьку вченого Ігоря Козловського. Про це, коментуючи результати роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Інша сторона, нарешті, пообіцяла, у т. ч. у форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків у них включать В. Козловського. Питання тільки в тому, коли інша сторона перестане придумувати надумані причини зволікання, і ми узгодимо дату звільнення", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, 4 травня "військовий трибунал "ДНР" "приговорив" вченого Ігоря Козловського до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за "неблагонадійність".

Нагадаємо, в січні минулого року терористи "ДНР" викрали донецького історика й релігієзнавця Ігоря Козловського. Коли вченої викрали, вдома у нього залишився паралізований син, через якого Козловський і не міг покинути окуповану територію.

Бойовики заявили, що вчений міг "дестабілізувати ситуацію" в ОРДО.