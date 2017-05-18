Бойовики показово обстріляли позиції сил АТО на догоду пропагандистам з російського телеканалу - розвідка

Терористи намагалися викликати вогонь українських військових у відповідь.

Російські журналісти знову знімають в Донбасі сюжети про "звірства ЗСУ"

Командування російсько-окупаційних військ продовжує вживати заходи з метою, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, на позиціях 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК ЗС РФ група російських кореспондентів "П'ятого каналу Санкт-Петербург" проводила відеозйомку зруйнованих будинків та об'єктів соціальної інфрастуктури. При цьому у складі групи також знаходилися офіцери військових частин інформаційного протиборства ЗС РФ, які спеціалізуються на виготовленні фейкових новин зі Сходу України.

"Під час зйомок репортажу спеціальна вогнева група підтримки здійснювала обстріл позицій сил АТО для провокації вогню у відповідь", - розповіли розвідники.

Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.