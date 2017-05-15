Бойовики ОРДЛО затягують переговори про звільнення заручників - Оліфер

Представники терористичних "республік" засумнівалися в результати верифікації списків утримуються під вартою в Україні осіб, яких вони вимагають видати в обмін на звільнення заручників.

Офіс омбудсмена та ОБСЄ повторно перевірять верифіковані списки бойовиків rss-catalog.net

Представники України на переговорах у Мінську наполягають на негайному погодженні списків засуджених осіб, яких можна помилувати й передати бойовикам ОРДЛО для. Однак представники угруповань "ДНР" і "ЛНР" затягують хід переговорів, повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами чергового засідання Тристоронньої контактної групи.

"Верифікація відбулася з 28 квітня по 12 травня, за цей час група проїхала понад 14 тисяч кілометрів, була в 20 регіонах України, відвідала 37 пенітенціарних закладів. Українська сторона підкреслила: процес верифікації осіб, права яких процесуально обмежені, завершено... Представники ОРДЛО висловили сумнів щодо бажання / небажання окремих громадян переміщатися на непідконтрольну Україні частина Донбасу", – написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook у понеділок ввечері, 15 травня.

За словами прес-секретаря Кучми, уповноважений Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська в якості жесту доброї волі погодилася повторно перевірити цю інформацію і передати матеріали ОБСЄ для остаточної обробки.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що терористи пропонують обміняти 128 заручників на 640 бойовиків, які утримуються під вартою в Україні

Проте біля 300 затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення до ОРДЛО. Робота з верифікації списків, в якій були задіяні офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та ОБСЄ, тривала з 28 квітня по 12 травня.