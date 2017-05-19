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Бойовики обстріляли житлові райони на маріупольському напрямку

19 травня в 07:47

Пошкоджені будинки, згоріли автомобілі, жертв серед населення немає.

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Бойовики обстріляли житлові квартали
Вячеслав Аброськін/Facebook
Бойовики "ДНР" увечері в четвер, 18 травня, обстріляли житлові квартали в населених пункти Бердянське і Широкіно на маріупольському напрямку.

Під час обстрілу бойовики застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Подробиці руйнувань в районі Широкіно з'ясовуються, в результаті обох обстрілів ніхто з мирних жителів не постраждав.

В результаті обстрілу два будинки і три автомобіля в Бердянському згоріли повністю, ще близько десяти будинків отримали руйнування різного ступеню.

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12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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