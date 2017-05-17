Бойовики обстріляли з мінометів школу та житлові будинки на Донеччині

Під вогнем терористів в черговий раз виявилися Авдіївка та Красногорівка.

Авдіївка в черговий раз опинилася під мінометним вогнем терористів Facebook/Марина Шеремет

Бойовики російсько-терористичних формувань у черговий раз обстріляли населені пункти в Донецькій області, що знаходяться під контролем Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Близько 7:00 в середу, 17 травня, терористи завдали удару по приватному сектору Авдіївки з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї. Пошкодження отримали три житлових будинки по вулиці Спортивній у Старій Авдіївці. В одному з них мінометна міна пробила дах веранди. Місцеві жителі в результаті обстрілу не постраждали, осколками від снаряда вбило собаку.

Близько 15:00 кілька мін калібру 82 міліметри вразили будівлю школи №1 у Красногорівці. Дітей та вчителів у будівлі на момент обстрілу не було.

Нагадаємо, ввечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирнх жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.

У зв'язку із загибеллю людей в Авдіївці президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" в Києві.