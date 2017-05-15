Бойовики обстріляли Талаківку з гранатометів, кулеметів та озброєння БМП

Шестеро українських військових отримали поранення.

Окупанти задіяли бронетехніку на приморському напрямку VK/Фёдор Болдырев

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 14 травня, 49 разів обстріляли позиції українських військових вздовж всієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, впродовж доби ситуація дещо стабілізувалася, проте все ще залишалась напруженою.

На приморському напрямку бойовики 20 разів обстріляли опорні пункти бійців ЗСУ. Ввечері, після 18:00, один з опорних пунктів в районі Водяного противник накрив мінометним вогнем калібрів 120 мм і 82 мм. По позиціях українських військових поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького терористи періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. У Павлополі з цією ж метою вони використовували гранатомети та великокаліберні кулемети, а неподалік Талаківки – озброєння БМП.

На донецькому напрямку окупанти традиційно зосередили найбільшу кількість обстрілів в районі Авдіївки. З настанням сутінок бойовики гатили по захисниках населеного пункту з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Луганське. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано дев'ять епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері під ворожий вогонь окупантів з міномета калібру 82 мм потрапило Троїцьке. По опорному пункту українських військових в районі Станиці Луганської терористи стріляли з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вони вели вогонь неподалік Валуйського.

Нагадаємо, напередодні бойовики 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на Луганщині - ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".