Бойовики обстріляли Талаківку з гранатометів, кулеметів та озброєння БМП

Шестеро українських військових отримали поранення.
На приморському напрямку бойовики 20 разів обстріляли опорні пункти бійців ЗСУ. Ввечері, після 18:00, один з опорних пунктів в районі Водяного противник накрив мінометним вогнем калібрів 120 мм і 82 мм. По позиціях українських військових поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького терористи періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. У Павлополі з цією ж метою вони використовували гранатомети та великокаліберні кулемети, а неподалік Талаківки – озброєння БМП.
На донецькому напрямку окупанти традиційно зосередили найбільшу кількість обстрілів в районі Авдіївки. З настанням сутінок бойовики гатили по захисниках населеного пункту з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Луганське. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.
На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано дев'ять епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері під ворожий вогонь окупантів з міномета калібру 82 мм потрапило Троїцьке. По опорному пункту українських військових в районі Станиці Луганської терористи стріляли з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вони вели вогонь неподалік Валуйського.
Нагадаємо, напередодні бойовики 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на Луганщині - ствольну артилерію.
12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".DT.UA