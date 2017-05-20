Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного Хреста під час роздачі гуманітарної допомоги в ОРДО

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У штабі вважають, що терористи намагаються дискредитувати ЗСУ.

Терористи випустили кілька кулеметних черг по цивільних особах Facebook/Gennadiy Dubovoy

Під час проведення гуманітарної акції в окупованому Доломітному Донецької області бойовики російсько-терористичних формувань відкрили вогонь у напрямі представників місії

"18 травня 2017 під час планової роздачі продуктових та гігієнічних наборів у населеному пункті Доломітне на території, непідконтрольній уряду України, найманцями були обстріляні співробітники Міжнародного комітету Червоного хреста. Кілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей і автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомила прес-служба штабу АТО в п'ятницю, 19 травня.

Обстріл вівся з території, яка знаходиться під контролем терористичної організації "ДНР". У штабі вважають, що метою провокації була дискредитація Збройних сил України, а також поширення паніки й страху серед місцевого населення.

Для забезпечення безпеки МКЧХ ЗСУ надали відповідні письмові гарантії 18 травня. Бойовики ОРДО від цього кроку відмовилися.

Таким чином, представники Червоного Хреста здійснювали видачу гуманітарної допомоги в окупованому населених пункті на свій страх і ризик, відзначили в штабі.

Українська сторона СЦКК категорично засуджує дії терористів і кваліфікує їх як грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 20 квітня, через пункт пропуску "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прослідувало 18 фур Міжнародного комітету Червоного Хреста з гуманітарним вантажем.

У вантажівках перебували продуктові набори, товари медичного призначення та будівельні матеріали для жителів Донецької області. Загальна вага гуманітарних предметів склала 333 тонни.