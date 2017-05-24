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Бойовики обстріляли Мар'їнку в районі однієї зі шкіл

24 травня в 16:22

Вчителі встигли вивести дітей в бомбосховище.

Марьинка1
Мапьинка знову постраждала від обстрілу
Прес-центр АТО/Facebook
Російсько-терористичні війська обстріляли Мар'їнку в районі школи.

"Щойно російські окупанти обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи. Вчителі швидко звели дітей в бомбосховище. Коли обстріли втихли, діток розвезли автобусами по хатах. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вул.Прокоф'єва. Інформація уточнюється", - повідомив голова ОВЦА Донецької області Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

Вранці в середу терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін на Донбасі. Через це українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

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12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл діти терористи Донбас
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