Бойовики обстріляли Мар'їнку та Широкине зі ствольної артилерії, по Авдіївці гатили з "Градів"

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Авдіївка вкотре потерпає від обстрілів терористів Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 24 травня, 50 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, з ознаками часткового загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Подекуди терористи застосовували артилерійське озброєння.

На приморському напрямку бойовики 27 разів обстріляли позиції сил АТО. Під вечір терористи застосували артилерію для обстрілів позицій ЗСУ. Зокрема, мінометним вогнем калібру 120 мм вони накрили позиції сил АТО в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Також з артилерійських систем калібру 122 мм окупанти обстріляли опорні пункти українських військових біля Широкиного та поблизу Мар'їнки. На тих самих ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї. Інколи до них долучалось озброєння БМП.

На донецькому напрямку окупанти 17 разів порушували режим "тиші". Ситуація у передмісті Авдіївки залишається напруженою. Тут терористи двічі накрили позиції бійців ЗСУ з РСЗВ "Град". Ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу міста. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, проте декілька будинків зазнали руйнувань. Під вогневу активність бойовиків з мінометів, гранатометів й стрілецької зброї в потрапили Новгородське, Верхньоторецьке та Піски. А по укріпленнях українських військових неподалік Невельського вони декілька разів стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм.

На луганському напрямку бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби бойовики жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння. Ввечері терористи обстріляли позиції захисників Троїцького з мінометів калібру 82 мм. Пізніше під вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Новоолександрівка.

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. За даними штабу АТО, ситуація на Сході України стабілізувалась.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".