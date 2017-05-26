Бойовики обстріляли Красногорівку з "Градів"

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Снаряди бойовиків розірвалися недалеко від школи.

25 травня селище Красногорівка під Донецьком було вчергове обстріляне з неконтрольованої території з РСЗВ "Град". Снаряди накрили житлові квартали, в тому числі потрапили на подвір'я однієї з шкіл, повідомив у себе на Facebook голова Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики розстріляли з Градів Красногорівку, район вулиці Ломоносова. "Привітали" дітей із закінченням навчального року", - написав він.

Тим часом російський слідчий комітет звинуватив ЗСУ у нібито обстрілах Донецька, Спартака та Пікуз. За фактом поранення мирних жителів російські слідчі поспіхом відкрили три нових кримінальних провадження.