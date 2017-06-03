Бойовики обстріляли Красногорівку

Бойовики "ЛНДР" з мінометів обстріляли Красногорівку, в результаті чого постраждала жінка, повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Тільки що бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку. В районі вул. Восточна осколкове поранення шиї отримала жінка, 1952 року народження. Швидка везе постраждалу в Курахівській лікарні", - написав він.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділу поліції.