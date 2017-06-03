Бойовики обстріляли Красногорівку

"Тільки що бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку. В районі вул. Восточна осколкове поранення шиї отримала жінка, 1952 року народження. Швидка везе постраждалу в Курахівській лікарні", - написав він.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділу поліції.
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