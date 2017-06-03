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Бойовики обстріляли Красногорівку

3 червня в 20:11
Постраждала місцева мешканка.
Красногоровка обстрел
Красногорівка знову під обстрілом
Національна поліція України
Бойовики "ЛНДР" з мінометів обстріляли Красногорівку, в результаті чого постраждала жінка, повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Тільки що бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку. В районі вул. Восточна осколкове поранення шиї отримала жінка, 1952 року народження. Швидка везе постраждалу в Курахівській лікарні", - написав він.
 
На місце виїхала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділу поліції.

 
 
Двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення в зоні АТО в Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
 
За матеріалами: DT.UA
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