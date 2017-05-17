Бойовики обстріляли Авдіївку з танків і мінометів

Втрат серед українських військових та мирних жителів немає.

Бойовикам знову не дає спокою життя мирних мешканців в Авдіївці Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 16 травня, 43 рази обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, час від часу бойовики використовують міномети калібру 120 мм. Ситуація впродовж минулої доби залишалась складною, але контрольованою бійцями ЗСУ.

На приморському напрямку найзапекліші бої точилися поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя та Гнутового. Тут бойовики гатили по позиціях українських військових зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а поблизу Широкиного та Водяного – ще й з озброєння БМП. У Гнутовому також працювали ворожі міномети калібру 82 мм. Під обстріл терористів потрапили також Мар'їнка та Красногорівка. Вогнем кулеметів великих калібрів окупанти накрили Мар'їнку, а вогнем з мінометів калібру 82 мм і протитанкового ракетного комплексу – Красногорівку.

На донецькому напрямку ввечері окупанти традиційно обстріляли Авдіївку. Її передмістя потрапило під вогонь заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та озброєння танку. При цьому одна міна потрапила у житловий квартал міста, на щастя, внаслідок попадання ніхто не постраждав. Верхньоторецьке терористи обстрілювали з з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї, а Новолуганське – з озброєння БМП. По захисниках Травневого бойовики гатили з мінометів калібру 120 мм.

На луганському напрямку бойовики протягом доби вісім разів застосовували зброю. З мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів вони стріляли по опорних пунктах бійців ЗСУ поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. А по опорних пунктах українських військових неподалік Малинового – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 19 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Терористи застосовували міномети на всіх напрямках зони АТО.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".