Бойовики облаштовують нові артилерійські позиції під Донецьком – ІС

Мінометно-артилерійські підрозділи терористів обстрілюють позиції ЗСУ з лісопаркової зони міста.

Терористи в Донбасі дедалі частіше використовують важку артилерію vk.com/strelkov_info

В районі тимчасово окупованого Донецька, на схід від незавершеної ділянки Кільцевої дороги, а також між Пісками і Лозовим, терористи НЗФ обладнують одразу кілька, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами Тимчука, роботи ведуться не надто активно і фрагментарно. Тим не менш, мінометно-артилерійські підрозділи бойовиків стали регулярно переміщуватись у лісопаркову зону Донецька, на захід вулиці Дальньої, для здійснення коротких вогневих нальотів по позиціях українських військових в районі Невельського та Пісок.

Раніше в групі ІС повідомляли про те, що бойовики "ЛНР" приховують факти застосування артилерійських систем. При цьому терористи вживають різноманітні заходи для створення видимості дотримання Мінських домовленостей в Донбасі..

У штабі АТО також повідомляли про те, що терористи здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових в Донбасі з артилерії калібру понад 100 мм.