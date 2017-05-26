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Бойовики "ЛНР" приховують факти застосування артилерійських систем – ІС

26 травня в 12:51

Терористи вживають різноманітні заходи для створення видимості дотримання Мінських домовленостей в Донбасі.

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"Артилеристам" бойовиків наказали переміщуватись потай і переймати досвід "колег"
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Командування окупантів так званого "2-го АК" терористичної організації "ЛНР" вживає заходи з приховування фактів застосування артилерії, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними Тимчука, від командирів артилерійських "частин і підрозділів" окупантів вимагають забезпечити "розосередження сил і засобів, їх ретельне маскування і охорону", а також суворе дотримання правил маскування при переміщенні.

Крім того, переміщувати знаряддя у 35-ти кілометровій зоні від лінії розмежування дозволяється тільки в темний час доби і після узгодження часу та маршруту з "військовою розвідкою і контррозвідкою".

"У першу чергу ці вимоги стосуються ствольної артилерії калібру 152 мм і вище, а також реактивних систем залпового вогню", - зазначає Тимчук.

Командирів низки підрозділів окупантів також зобов'язали "ретельно і уважно вивчати досвід застосування артилерійських засобів силами окремих батарей і груп знарядь".

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Нагадаємо, раніше в групі ІС повідомили про те, що командування "2-го АК ЛНР" погоджує з Центром територіальних військ Південного ВО ЗС РФ плани щодо різкого посилення вогневої потужності артилерійських підрозділів корпусу. Зокрема, бойовик вимагали озброїти їх знаряддями калібрів 152 мм і 203 мм.

У штабі АТО повідомили про те, що терористи здійснюють провокаційні обстріли позицій українських військових в Донбасі з артилерії калібру понад 100 мм.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Тимчук ЛНР терористи Донбас
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