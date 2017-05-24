Бойовики "ДНР" не пустили патруль ОБСЄ на склад зі зброєю

Власне рішення терористи пояснили нібито "відсутністю ключів".

"Забудькуваті" терористи не знайшли ключів та не змогли показати патрулю ОБСЄ склад зі зброєю Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

не дозволили спостерігачам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ потрапити до складських приміщень зі зброєю, повідомляється у щоденному звіті Місії.

"Патруль СММ не зміг отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння "ДНР", оскільки охоронець сказав, що він не має ключів до одного зі складських приміщень. СММ поінформувала про це СЦКК", - розповіли спостерігачі.

Крім того, неозброєний терорист не пустив патруль ОБСЄ на територію комплексу поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська. Про цей інцидент спостерігачі також поінформували Спільний центр із контролю та координації (СЦКК).

Раніше в ОБСЄ повідомили, що 5 травня жінка-співробітник Спеціальної моніторингової місії зазнала сексуальних домагань на окупованій території. Озброєний автоматом Калашникова бойовик погрожував і ображав спостерігача, заявивши, що не дозволить патрулю ОБСЄ рухатися в східному напрямку з Петровського до Раздольного, поки жінка не задовольнить його вимоги сексуального характеру.

Патруль покинув цей район по іншому маршруту і поінформував СЦКК про те, що трапилося.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав угруповання "ДНР" розслідувати цей інцидент і покарати винних, але його вимоги бойовики проігнорували.