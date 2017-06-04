Бойовики блокують проведення ремонтних робіт на ДФС - штаб

Авдіївку забезпечують водою підрозділи ДСНС, подача води в окупований Донецьк суттєво зменшена.
Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти. У п'ятницю, 2 червня, через ворожі обстріли була пошкоджена ЛЕП, яка живить станцію, її робота була припинена. Наступного дня близько 19:30 терористи знову обстріляли ДФС з мінометів. Обстріл вівся з напрямку населеного пункту Крута Балка.
"Зараз в Авдіївці організовано постачання води населенню силами ДСНС. У Донецьк подача води суттєво зменшена. Водночас для забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт по ДФС з боку ОРДО гарантій безпеки не надійшло, що унеможливлює і відтерміновує відновлення водопостачання. З боку ж Збройних сил України такі гарантії надані", - розповіли у прес-службі штабу АТО.
На думку офіцерів Збройних сил України, такі дії окупантів "в черговий раз підтверджують ігнорування інтересів цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, нехтування Мінськими домовленостями та санітарно-екологічною безпекою регіону, а також демонструють прагнення до подальшого загострення ситуації в Донбасі".
Нагадаємо, 21 травня бойовики російсько-терористичних формувань ОРДО знову накрили мінометним вогнем Донецьку фільтрувальну станцію.
2 травня Донецька фільтрувальна станція через обстріл бойовиків знову залишилася без електропостачання. Його вдалося відновити 6 травня.DT.UA