Бойовики 61 раз обстріляли позиції сил АТО, 2 солдатів ЗСУ поранені – штаб

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На приморському напрямку зафіксовано 34 обстріли.

Позиції ВСУ поблизу Широкиного і Чермалика бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120мм vk.com/strelkov_info

За минулу добу бойовики терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" здійснили 61 обстріл позицій ЗСУ, в результаті яких двоє українських військових отримали поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

На приморському напрямку зафіксовано 34 обстріли. Позиції ЗСУ поблизу Широкіно і Чермалыка бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120мм, по позиціях в районах Павлополя, Лебединського, Водяного, Гнутового, Мар'їнки і Красногорівки бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики скоїли 19 обстрілу позицій сил АТО. Основна вогнева активність бойовиків була зосереджена на південному і східному передмісті Авдіївки, за яким бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Верхньоторецьке бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82мм, Троїцьке – з мінометів калібру 120мм, Піски – з гранатометів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку бойовики здійснили 8 обстрілу укріплень ЗСУ в околицях Кримського з використанням озброєння БМП, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".