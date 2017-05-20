Бойовики 55 раз обстріляли сили АТО, 4 військовослужбовців поранено

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На приморському напрямку зафіксовано 26 обстрілу.

Четверо українських військових поранені в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу бойовики55 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого четверо військовослужбовців отримали поранення, повідомили в прес-службі штабу антитерористичної операції.

"Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації конфлікту з боку російсько-терористичних військ. Кількість ворожих збройних провокацій за минулу добу досягла позначки 55. Все частіше ворог застосовує артилерію, використання якої суворо заборонено мінськими домовленостями", – йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зафіксовано 26 обстрілу. Зокрема, ввечері, використовуючи заборонені міномети калібру 120-мм, бойовики обстрілювали наші позиції ЗСУ в районі Широкіно і Гнутово. Також опорні пункти у Широкіно та Бердянського знову опинилися під вогнем з 122-мм артилерійських систем. Крім того, НЗФ з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Водяної, Павлополя, Новогригорівка та ще низки населених пунктів. В районі Мар'їнки і Красногорівки бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів та легкого озброєння. Одна з ворожих мін калібру 82-мм знову потрапила в житловий квартал Красногорівки – руйнувань і постраждалих серед цивільних осіб немає.

На донецькому напрямку бойовики 16 разів використовували зброю проти українських захисників. Найскладнішою залишається ситуація в південному і східному передмісті Авдіївки. З настанням сутінків бойовики обстрілювали українських воїнів на цій ділянці фронту з 120-мм і 82-мм мінометів, а також стрілецької зброї і гранатометів. Північно-східніше, в районі Верхньоторецької, НВФ били по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. На Светлодарской дузі в черговий раз з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції біля Луганського.

На луганський напрямку протягом минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї, у тому числі з використанням важкого артилерійського озброєння і реактивних систем залпового вогню. Увечері в п'ятницю НВФ здійснили обстріл опорних пунктів сил АТО біля Троїцького з РСЗВ "Град", 152-мм і 122-мм артилерійських систем. Також з ствольної артилерії калібру 122 мм бойовики били по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки. З 120-мм і 82-мм мінометів обстрілювалися українські позиції біля Новозвановки та Попасній. Обстріл бойовиків зі стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані у Валуйського, Кримського і Станиці Луганської.

"В результаті обстрілу протягом минулої доби 4 військовослужбовців ЗС України отримали поранення", - підкреслюється в повідомленні.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".