Бойовики 40 разів обстріляли українські позиції за минулу добу

Троє українських військовослужбовця отримали поранення.

За добу поранено трьох українських військових Прес-центр АТО/Facebook

За останню добу в зоні АТО бойовики 40 разів обстріляли українські позиції. Троє українських військових отримали поранення. Кількість обстрілів бойовиків зросла з настанням сутінок.

На маріупольському напрямку, біля Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм. По українським позиціям біля Широкиного бойовики стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм. Біля Богданівки, Чермалика та Павлополя бойовики застосовували легке озброювання.

На донецькому напрямку, біля Авдіївки українські позиції обстрілювали з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Біля Кам'янки бойовики стріляли з 82-мм мінометів, а біля Новосельського з великокаліберних кулеметів. Українські позиції біля Зайцевого обстрілювали з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

На луганському напрямку зафіксовано 5 фактів обстрілів з боку бойовиків. Біля Троїцького бойовики стріляли з 82-мм мінометів та гранатометів, а біля Малинового, Новозванівки та Новолоксандрівки з гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З початку доби

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